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25 жовтня 2021, 12:59 5

У МОЗ розповіли, кому рекомендуватимуть третю дозу COVID-вакцини

25 жовтня 2021, 12:59 5
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Фото з відкритих джерел
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В Україні третю дозу вакцини від COVID-19 поки рекомендуватимуть певним категоріям населення

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на брифінгу 25 жовтня, пише RegioNews.

За його словами, минулого тижня Національна технічна група експертів на засіданні сформулювала чіткі рекомендації щодо введення третьої дози. Її рекомендуватимуть тим, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

Кузін припустив, що цього тижня Національна технічна група експертів надасть своє офіційне рішення і МОЗ підготує відповідний документ.

"Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - поясним Кузін.

Він також додав, що розглядалося питання про введення "бустерної" дози вакцини, але рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.

МОЗ

 
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