В Минздраве рассказали, кому будут рекомендовать третью дозу COVID-вакцины

Фото из открытых источников

В Украине третью дозу вакцины от COVID-19 пока будут рекомендовать определенным категориям населения

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге 25 октября, пишет RegioNews.

По его словам, на прошлой неделе национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации по введению третьей дозы. Ее будут рекомендовать тем, кто имеет иммуно-скомпроментированные или иммуносупрессивные состояния.

Кузин предположил, что на этой неделе национальная техническая группа экспертов предоставит свое официальное решение и Минздрав подготовит соответствующий документ.

"Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", - поясным Кузин.

Он также добавил, что рассматривался вопрос о введении "бустерной" дозы вакцины, но решение еще не принято.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.