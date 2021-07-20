Напад на українських прикордонників на Сумщині: підозрюваних СБУшників відпустили під домашній арешт

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Суд застосував до співробітників Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на українських прикордонників в Сумській області, запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Так, суд відпустив двох співробітників Служби безпеки України під цілодобовий домашній арешт.

Державне бюро розслідувань клопотало про застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

Як повідомлялося, на українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня невідомі напали на українських прикордонників і втекли вглиб України.

Наступного дня були затримані два співробітники СБУ, підозрювані у нападі на прикордонників на Сумщині.