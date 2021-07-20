Напад на українських прикордонників на Сумщині: підозрюваних СБУшників відпустили під домашній арешт
Суд застосував до співробітників Служби безпеки України, яких підозрюють у нападі на українських прикордонників в Сумській області, запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Так, суд відпустив двох співробітників Служби безпеки України під цілодобовий домашній арешт.
Державне бюро розслідувань клопотало про застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави.
Як повідомлялося, на українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня невідомі напали на українських прикордонників і втекли вглиб України.
Наступного дня були затримані два співробітники СБУ, підозрювані у нападі на прикордонників на Сумщині.
СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиківВсі новини »
20 липня 2021, 18:05Суд відклав розгляд апеляції Медведчука на продовження домашнього арешту
20 липня 2021, 11:15Полковник "Альфи", який готував вбивство генерала СБУ, отримав умовне покарання
14 липня 2021, 11:09
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні