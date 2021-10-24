У Києві іноземець вдарив касира на АЗС та втік з 85 тисячами гривень

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Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному іноземцю за розбійний напад на автозаправну станцію, з якої його нещодавно звільнили

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Києва.

Зазначається, що до поліції Києва зателефонували співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського та повідомили про розбійний напад на установу. На виклик негайно вихали патрульні, кінолог зі службовим собакою та слідчо-оперативна група.

Нападник забризкав сльозогінним газом обличчя працівників закладу та вдарив касира, після чого забрав із каси понад 85 тисяч гривень та втік", - зазначили у поліції.

Правоохоронцям вдалось встановити особу нападника - ним виявився колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили.

"Ми встановили, що чоловік орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві на вулиці Олени Теліги неподалік однієї з АЗС у кущах виявили тіло мертвої оголеної жінки.