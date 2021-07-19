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19 липня 2021, 16:13 9

Затримані два співробітники СБУ, підозрювані у нападі на прикордонників на Сумщині

19 липня 2021, 16:13 9
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Фото з відкритих джерел
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Детективи Державного бюро розслідувань затримали двох співробітників Служби безпеки України, підозрюваних у нападі на прикордонників в Сумській області. У справі фігурує ще один співробітник СБУ, але як свідок

Про це повідомляється в заяві ДБР, передає RegioNews.

Як встановило слідство, в ніч на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата-строковика чергували на автомобілі поблизу села Рясне, коли до них під'їхав інший автомобіль з трьома особами. З іншого автомобіля вийшли двоє чоловіків та наблизилися до прикордонників, після чого спровокували конфлікт, який переріс у бійку.

Невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку... Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено 2 автомати прикордонників, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення "Славгород", - розповіли в ДБР.

За даними ДБР, всі троє є співробітниками СБУ. Двох затримали, а третій, який не брав участі у бійці, проходить у справі як свідок. Найближчим часом затриманим співробітникам спецслужби повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна, - додали в ДБР.

Як повідомлялося, на Сумщині невідомі напали на українських прикордонників і втекли вглиб України. На українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня троє невідомих людей напали на українських прикордонників.

ДБР СБУ прикордонники затримання напад

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