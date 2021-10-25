У "червоній" зоні карантину вже шість областей, а в "жовтій" тільки чотири - МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон. Так, до "червоної" зони карантину віднесено вже шість областей

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Станом на 25 жовтня, у "червоній" зоні знаходяться: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. Починаючи з 26 жовтня до зони увійдуть Рівненська та Миколаївська області.

Показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони та Тернопільської й Черкаської областей.

У "помаранчевій" зоні знаходяться 16 регіонів, включно зі столицею. "Жовта" зона є найменшою і включає лише Полтавську, Кіровоградську, Закарпатську та Вінницьку області.

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 999 дітей.