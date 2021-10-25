В "красной" зоне карантина уже шесть областей, а в "желтой" только четыре - Минздрава

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Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон. Так, к "красной" зоне карантина отнесены уже шесть областей

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 25 октября, в "красной" зоне находятся: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. Начиная с 26 октября в зону войдут Ровенская и Николаевская области.

Показатель загруженности коек с кислородом на критическом уровне в Житомирской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. Уровень госпитализации высок почти во всех регионах, кроме "желтой" зоны, а также Тернопольской и Черкасской областей.

В "оранжевой" зоне находятся 16 регионов, включая столицу. "Желтая" зона является наименьшей и включает только Полтавскую, Кировоградскую, Закарпатскую и Винницкую области.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случая коронавірусної болезни COVID-19. Среди заболевших - 999 детей.