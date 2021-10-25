В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19

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В течение минувших суток в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших - 999 детей

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 912 человек. Выздоровели 4 598 человек, летальных исходов - 330.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042), Запорожской (1037) областях и в Киеве (546).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 784 039 человек, из них выздоровели 2 380 374 человека, умерли 64 202 человека.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне. В "красной" зоне - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.