Ляшко розповів, скільки відсотків населення в Україні вже мають COVID-щеплення

Фото: сайт МОЗ

В Україні вже отримали щеплення близько 30% дорослого населення

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

За його словами, за час епідемії в Україну поставили 25 млн доз вакцини, ще як мінімум 16 млн буде привезено. Першу дозу отримали вісім мільйонів українців, а сім мільйонів - вакциновані двома дозами.

"Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення - це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%. Треба щонайменше 70%", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.