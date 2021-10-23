Ляшко розповів, скільки відсотків населення в Україні вже мають COVID-щеплення
В Україні вже отримали щеплення близько 30% дорослого населення
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.
За його словами, за час епідемії в Україну поставили 25 млн доз вакцини, ще як мінімум 16 млн буде привезено. Першу дозу отримали вісім мільйонів українців, а сім мільйонів - вакциновані двома дозами.
"Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення - це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%. Треба щонайменше 70%", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.
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