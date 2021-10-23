15:10  23 жовтня
В Україні на всіх обласних залізничних вокзалах працюватимуть пункти COVID-вакцинації
18:16  23 жовтня
Зеленський відповів на петицію про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію
17:49  23 жовтня
Окупанти на Донбасі знову поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2021, 14:56 673

Ляшко розповів, скільки відсотків населення в Україні вже мають COVID-щеплення

23 жовтня 2021, 14:56 673
Читайте также на русском языке
Фото: сайт МОЗ
Читайте также
на русском языке

В Україні вже отримали щеплення близько 30% дорослого населення

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

За його словами, за час епідемії в Україну поставили 25 млн доз вакцини, ще як мінімум 16 млн буде привезено. Першу дозу отримали вісім мільйонів українців, а сім мільйонів - вакциновані двома дозами.

"Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення - це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%. Треба щонайменше 70%", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.

коронавірус Віктор Ляшко вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram