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23 октября 2021, 14:52 647

Ляшко рассказал, сколько процентов населения в Украине уже имеют COVID-прививки

23 октября 2021, 14:52 647
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Фото: сайт Минздрава
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В Украине уже получили прививки около 30% взрослого населения

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

По его словам, за время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, еще как минимум 16 млн будет привезено. Первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов - вакцинированы двумя дозами.

"Если мы будем считать от количества взрослого населения - это уже больше, чем 15%. Если мы считаем, что находится на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Надо минимум 70%", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.

коронавирус Виктор Ляшко вакцинация

 
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