В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього
Протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Серед нових хворих 1 800 дітей і 391 медпрацівник. Протягом доби було госпіталізовано 5141 людина й одужали 8 530 осіб. Також за добу зафіксували 614 летальних випадків(абсолютний рекорд за весь період COVID-19).
Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській (1 647), Дніпропетровській(1641), Одеській (1484), Запорізькій (1 391) та у Києві (1323).
Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 725 385 осіб, з них 2 361 365 осіб одужали, а 63 003 осіб померли.
Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Житомирській та Одеській областях.