В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових хворих 1 800 дітей і 391 медпрацівник. Протягом доби було госпіталізовано 5141 людина й одужали 8 530 осіб. Також за добу зафіксували 614 летальних випадків(абсолютний рекорд за весь період COVID-19).

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській (1 647), Дніпропетровській(1641), Одеській (1484), Запорізькій (1 391) та у Києві (1323).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 725 385 осіб, з них 2 361 365 осіб одужали, а 63 003 осіб померли.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Житомирській та Одеській областях.