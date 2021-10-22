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В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього
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22 жовтня 2021, 08:36 154

В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього

22 жовтня 2021, 08:36 154
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з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових хворих 1 800 дітей і 391 медпрацівник. Протягом доби було госпіталізовано 5141 людина й одужали 8 530 осіб. Також за добу зафіксували 614 летальних випадків(абсолютний рекорд за весь період COVID-19).

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській (1 647), Дніпропетровській(1641), Одеській (1484), Запорізькій (1 391) та у Києві (1323).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 725 385 осіб, з них 2 361 365 осіб одужали, а 63 003 осіб померли.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Житомирській та Одеській областях.

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