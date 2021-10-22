Ляшко розповів, скільки в Україну має надійти COVID-вакцин до кінця року

Фото: сайт МОЗ

До кінця року в Україну доставлять мінімум 16 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, а також є гарантії поставок на наступні два роки

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

"До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 мільйонів доз вакцин", - сказав Ляшко.

Він додав, що є гарантії поставки вакцин на наступні два роки з чіткими термінами поставок та по конкурентній ціні.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.