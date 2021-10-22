Ляшко розповів, скільки в Україну має надійти COVID-вакцин до кінця року
До кінця року в Україну доставлять мінімум 16 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, а також є гарантії поставок на наступні два роки
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.
"До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 мільйонів доз вакцин", - сказав Ляшко.
Він додав, що є гарантії поставки вакцин на наступні два роки з чіткими термінами поставок та по конкурентній ціні.
Раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"