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22 жовтня 2021, 14:25 6

Ляшко розповів, скільки в Україну має надійти COVID-вакцин до кінця року

22 жовтня 2021, 14:25 6
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Фото: сайт МОЗ
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До кінця року в Україну доставлять мінімум 16 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, а також є гарантії поставок на наступні два роки

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише RegioNews.

"До кінця року ми гарантовано поставимо ще як мінімум 16 мільйонів доз вакцин", - сказав Ляшко.

Він додав, що є гарантії поставки вакцин на наступні два роки з чіткими термінами поставок та по конкурентній ціні.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.

коронавірус вакцина Віктор Ляшко

 
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