Ляшко рассказал, сколько в Украину должно поступить COVID-вакцин до конца года

Фото: сайт Минздрава

До конца года в Украину доставят минимум 16 миллионов доз вакцин против COVID-19, а также есть гарантии поставок на следующие два года

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"До конца года мы гарантированно поставим еще как минимум 16 миллионов доз вакцин", - сказал Ляшко.

Он добавил, что есть гарантии поставки вакцин на следующие два года с четкими сроками поставок и по конкурентной цене.

Ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.