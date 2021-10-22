Ляшко рассказал, сколько в Украину должно поступить COVID-вакцин до конца года
До конца года в Украину доставят минимум 16 миллионов доз вакцин против COVID-19, а также есть гарантии поставок на следующие два года
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.
"До конца года мы гарантированно поставим еще как минимум 16 миллионов доз вакцин", - сказал Ляшко.
Он добавил, что есть гарантии поставки вакцин на следующие два года с четкими сроками поставок и по конкурентной цене.
Ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.
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