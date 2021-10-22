08:36  22 октября
В Украине новые рекорды инфицированных COVID-19 и умерших от него
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
08:05  22 октября
На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 14:25 6

Ляшко рассказал, сколько в Украину должно поступить COVID-вакцин до конца года

22 октября 2021, 14:25 6
Читайте також українською мовою
Фото: сайт Минздрава
Читайте також
українською мовою

До конца года в Украину доставят минимум 16 миллионов доз вакцин против COVID-19, а также есть гарантии поставок на следующие два года

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"До конца года мы гарантированно поставим еще как минимум 16 миллионов доз вакцин", - сказал Ляшко.

Он добавил, что есть гарантии поставки вакцин на следующие два года с четкими сроками поставок и по конкурентной цене.

Ранее сообщалось, что в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.

коронавирус вакцина Виктор Ляшко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram