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Одеський припортовий завод зупинив свою роботу
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19 вересня 2021, 11:41 26

Одеський припортовий завод зупинив свою роботу

19 вересня 2021, 11:41 26
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Фото: з відкритих джерел
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Приватне акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков.

Завод вже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві - переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)", - повідомив він.

За його словами, "вікно можливостей" для стабілізації роботи заводу зачинилось. Як зазначає Щуріков, наразі залишається лише шанс провести приватизацію заводу.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод випускав свою продукцію з 1978 року. Спеціалізація підприємства - виробництво аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Підприємство відновило свою роботу два роки тому після тривалого простою.

Раніше повідомлялось, що уряд 15 вересня під час засідання виключив п’ять підприємств енергетичної галузі з переліку об’єктів великої приватизації державної власності та припинив приватизацію держпакету акцій двох компаній.

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