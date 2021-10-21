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21 октября 2021, 21:59 842

В Винницкой области продали спиртзавод на 10 млн грн дороже стартовой цены

21 октября 2021, 21:59 842
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Фото из открытых источников
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Состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Винницкий ликеро-водочный завод" с результатом более 17 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ, передает RegioNews.

На участие в аукционе зарегистрировались два участника, которые в ходе прозрачных и конкурентных торгов увеличили цену почти на 10 миллионов гривен от стартовой 7 715 491 грн до 17 077 155,00 грн.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации ЄМК государственного предприятия "Винницкий ликеро-водочный завод" будет считаться официально завершенным.

После этого новый владелец получит: Единый имущественный комплекс, расположенный в производственном комплексе, здания и сооружения общей площадью 626,2 м2, расположенные на земельном участке – 0,3388 га.

Как сообщалось, 13 октября Фонд госимущества пикетировали активисты, которые против приватизации "Большевика", что не учитывает права коллектива.

Фонд госимущества аукцион приватизация спиртзавод Винницкая область

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