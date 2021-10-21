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21 октября 2021, 13:59 106

В Украине изменили порядок отслеживания самоизоляции людей через приложение "Вдома"

21 октября 2021, 13:59 106
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Кабинет министров внес изменения в порядок отслеживания самоизоляции людей через приложение "Вдома"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, теперь приложение надо устанавливать лишь на 72 часа до того момента, пока лицо не сделает ПЦР или тест на антиген. А регулярно проходить контроль за данными геолокации и делать селфи уже не надо.

После регистрации у "Вдома" надо в течение 72 часов сдать тест на COVID, после этого в приложении должен подтянуться отрицательный результат теста, который надо сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины.

"После этого приложение можно удалить. Если же результат положительный - нужно обратиться к своему семейному врачу", - отметил Федоров.

Если нет возможности устанавливать приложение, то украинцам придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.

Ранее в Минцифре сообщили, что в "Дії" появятся новые услуги.

Дія самоизоляция

 
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