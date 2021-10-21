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21 жовтня 2021, 10:32 247

В Україні на вокзалах відкрили пункти експрес-тестування на COVID

21 жовтня 2021, 10:32 247
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Фото: з відкритих джерел
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Від 21 жовтня на 10 залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити медичне дослідження за 350 грн. Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала "Медична лабораторія CSD".

Крім того, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Надалі АТ "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінет Міністрів України №1236 з 21 жовтня 2021 року змінюються правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку "Дія"), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

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