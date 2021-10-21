В Украине на вокзалах открыли пункты экспресс-тестирования на COVID

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С 21 октября на 10 железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, которые имеют билет на поезд, смогут сделать медицинское исследование за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирования стала "медицинская лаборатория CSD".

Кроме того, с сегодняшнего дня начинают работать пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем АО "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, в соответствии с постановлением Кабинет Министров Украины №1236 с 21 октября 2021 года меняются правила перевозок пассажиров во время карантинных ограничений. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна лишь при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении "Действие"), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.