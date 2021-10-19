У Києві невідомий розгромив офіс депутатки від "Слуги народу"

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У Києві невідомий пошкодив майно громадської приймальні депутата столичної міської ради від "Слуги народу"

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Києва.

Це сталося 19 жовтня близько 10:00 години на вулиці Лютеранській.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події: "До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти".

Зловмисником виявився 31-річний уродженець Полтавщини. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного.

За інформацією ЗМІ, йдеться про приймальню депутатки від "Слуги народу" Лілії Пашинної.

У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали.

Нагадаємо, нещодавно у Донецькій області напали на партійний офіс ОПЗЖ.