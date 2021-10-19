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19 жовтня 2021, 12:59 189

У КМДА назвали дату початку опалювального сезону у столиці

19 жовтня 2021, 12:59 189
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з відкритих джерел
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Київ планує з 23 жовтня розпочати підключення багатоквартирних будинків до тепла

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Київської міської державної адміністрації

За стовами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва на вихідні синоптики прогнозують зниження температури, "що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення".

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – більш як 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів", – зазначив заступник голови КМДА.

Він також нагадав, що у кожного будинку є можливість підключитись до тепла вже зараз. Якщо більшість мешканців підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.

Київ КМДА протокол опалювальний сезон

 
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