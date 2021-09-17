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17 вересня 2021, 18:45 15

Антимонопольний комітет порушив справу проти "Київтеплоенерго"

17 вересня 2021, 18:45 15
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з відкритих джерел
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Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу стосовно КП "Київтеплоенерго" за фактом нарахування споживачам-боржникам 3% річних та інфляційних втрат на суму боргу за опалення та гарячу воду в період дії карантину, пов'язаного з COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення АМКУ.

Відділення встановило, що не дивлячись на тимчасову законодавчу заборону нарахування та стягнення пені або неустойки з боржників за комуналку "Київтеплоенерго" продовжило це робити

"Карантинні заходи діяли на території України з 11 березня 2020 року до 31 серпня 2021 року. Зараз вони продовжені. Відтак, КП "Київтеплоенерго" з самого початку карантину і до цього часу мало б утриматися від нарахування 3% річних та інфляційних втрат боржникам", - зазначили в АМКУ.

У зв'язку з цим комітет дав рекомендації "Київтеплоенерго". Серед іншого комітет вказав на необхідність зробити перерахунок. Однак столичний монополіст не погодився з рекомендаціями комітету. Щоправда АМКУ не переконали аргументи тепловиків столиці.

"Нарахування КП "Київтеплоенерго" боржникам 3% річних та інфляційних втрат на суму їх боргу спричинило додаткові витрати споживачів та обмеження їх інтересів при отриманні зазначених послуг. Такі дії підприємства були б неможливими за умови існування конкуренції на відповідних ринках. Отже, дії КП "Київтеплоенерго", які полягають у нарахуванні в період дії карантинних обмежень споживачам, які заборгували за опалення та гарячу воду 3% річних та інфляційних втрат на суму боргу містять ознаки порушення законодавства "Про захист економічної конкуренції", – підкреслюють в АМКУ.

АМКУ інфляція штраф Київтеплоенерго

 
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