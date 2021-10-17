Україна може отримати велику кількість вакцин від грипу, - Ляшко

Фото: сайт МОЗ

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко у інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.

За словами Ляшка, очікується велика кількість препаратів, яких в Україну ще не завозили. Водночас міністр зазначив, що домовленості про такі постачання ще не закриті: "Нехай спочатку завезуть, тому що можуть пообіцяти, а не завезти".

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провів певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави", - заявив він.

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений з циркуляції. Глава МОЗ зазначив, що вакцинуватися потрібно і від грипу, і від "ковід".

Нагадаємо, раніше у МОЗ прогнозували, що в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.