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Украина может получить большое количество вакцин от гриппа, - Ляшко
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17 октября 2021, 13:17 88

Украина может получить большое количество вакцин от гриппа, - Ляшко

17 октября 2021, 13:17 88
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Фото: сайт Минздрава
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Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

По словам Ляшко, ожидается большое количество препаратов, которых в Украину еще не завозили. В то же время министр отметил, что договоренности о таких поставках еще не закрыты: "Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства", - заявил он.

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. Глава Минздрава отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от "ковид".

Напомним, ранее в Минздраве прогнозировали, что в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.

вакцина грипп Виктор Ляшко

 
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