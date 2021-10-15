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15 жовтня 2021, 13:38 305

В Україні швидше за все буде додаткова COVID-вакцинація - Ляшко

15 жовтня 2021, 13:38 305
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з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні найімовірніше буде додаткове вакцинування від коронавірусу

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду",- розповів міністр в інтерв’ю Радіо "Свобода"

Водночас за словами міністра, наразі додаткова вакцинація неактуальна через невеликий відсоток щеплених від COVID-19.

"Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення",- зауважив Ляшко.

Очільник МОЗ вкотре закликав українців дотримуватися безпекових обмежень і робити щеплення, адже "це вакцина для життя".

"І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень", - додав Ляшко.

За добу 14 жовтня в Україні зафіксували 13 624 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 202 летальних випадки від неї, госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 4 947 осіб, одужала 4 591 особа. Дві дози ковід вакцин отримали понад 6 мільйонів українців

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