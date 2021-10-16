Стал известен механизм выдачи справки о невозможности вакцинироваться от COVID-19 учителям

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ”Радио Свобода", передает RegioNews.

Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей — это 3-4% всего. Это сформировало, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться, — заявил Ляшко.

В частности, министр заявил, что предоставление справок о наличии противопоказаний будет находиться под строгим контролем.

Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей о такой болезни в истории болезни, которая ведется в электронном виде, — сообщил он.

Относительно вакцинации врачей Ляшко заявил, что их нежелание вакцинироваться является мифом.

Как минимум, одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали. Есть определенные случаи. Да, и почему-то эти определенные случаи коммуникационно подсвечиваются больше, чем общая картина по врачам, - заявил он.

Как сообщалось, Ляшко анонсировал расширение перечня профессий, которых обяжут вакцинироваться от COVID-19.

Также мэр Днепра ограничил допуск непривитых сотрудников горсовета на работу.