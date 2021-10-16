В "оранжевой" зоне карантина в Украине 15 областей

Фото из открытых источников

В Украине 15 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, по состоянию на 16 октября, "оранжевой" зоне отвечают:

Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

"Оранжевый "уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к "красной" зоне.

Город Киев и Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области остаются в "желтой" карантинной зоне.

При "желтом" уровне в регионах необходимо придерживаться масочного режима, физической дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв.м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки.

Также известно, что в Украине еще 4 области перешли в красную зону.