В Украине обнаружили более 13 тысяч новых больных COVID-19

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В течение предыдущих суток, 14 октября, в Украине обнаружили почти 13 624 новых случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по уровню заболеваемости остается Харьковская область

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Среди новых заболевших 1177 детей и 170 медработников. В течение суток были госпитализированы 4 947 человека и выздоровели 4591 человек. Также за сутки зафиксировали 202 летальных случая.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1492), Днепропетровской (1332), Запорожской (927), Житомирская(860), Донецкая(816), Львовская(816).

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 610 899 человек, летальных исходов – 60137.

Напомним, что в течение 13 октября, в Украине обнаружили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции.