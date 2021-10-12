Прокуратура оскаржить рішення суду, який відмовився арештовувати мера Одеси Труханова

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився взяти під варту мера Одеси Геннадія Труханова і призначив йому заставу 30 млн гривень

"Очевидно, що буде (подана апеляція)", - повідомили в прокуратурі.

Апеляційна скарга буде подана в апеляційну палату ВАКС, пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

Прокуратура не згодна з рішенням першої інстанції і буде домагатися задоволення свого клопотання щодо арешту Труханова і встановлення застави 120 млн гривень.

Нагадаємо, що 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати Труханова і обрав йому заставу 30,2 млн гривень.

"У задоволенні клопотання щодо утримання під вартою міського голови Одеси Геннадія Труханова відмовити...Застосувати запобіжний захід у вигляді застави, що становить у грошовому еквіваленті 30,2 мільйонів гривень", - зачитала рішення суддя.

Вона нагадала, що Труханов серед іншого, зобов'язаний здати закордонні паспорти і в разі порушення зобов'язань застава може бути перерахована до державного бюджету.

Сам Труханов в коментарі журналістам після оголошення рішення заявив, що буде подавати апеляцію.

"Я сподівався на рішення, яке в повному обсязі не задовольнить клопотання прокуратури", - зазначив він.

Нагадаємо, що 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ і прокурора САП... Підозрюваними стали мер міста, ряд міських чиновників і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова.

За її словами, правоохоронці проаналізували колосальний масив даних, отриманих в ході слідчих дій-це телефонні переговори, дані з комп'ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок.

Генпрокурорка заявила, що всі підозрювані (абсолютно не виключено, що число підозрюваних може збільшитися) були причетні до ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що Підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану - кримінально карані діяння", - повідомила вона.

Прокуратура просила заарештувати Труханова з альтернативою внесення застави в 120 мільйонів гривень.