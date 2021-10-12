Печерский суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

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Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения народному депутату от “Оппозиционной платформы — за жизнь” Виктору Медведчуку на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен и оставил его под круглосуточным домашним арестом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения - содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича... отказать. Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу... меру пресечения - домашний арест, запретив ему покидать место своего жительства... круглосуточно, - объявила следственная судья Вита Бортницкая.

Срок содержания под домашним арестом определили до 7 декабря 2021 года включительно.

Как сообщалось, 11 октября следователи вручили Медведчуку ходатайство об аресте с возможным залогом в 1 млрд грн.

Ранее, 8 октября Медведчук получил еще одно подозрение за государственную измену и финансирование терроризма.