13:26  12 октября
Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
17:28  12 октября
На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 21:39 1

Печерский суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

12 октября 2021, 21:39 1
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения народному депутату от “Оппозиционной платформы — за жизнь” Виктору Медведчуку на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен и оставил его под круглосуточным домашним арестом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения - содержания под стражей в отношении Медведчука Виктора Владимировича... отказать. Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу... меру пресечения - домашний арест, запретив ему покидать место своего жительства... круглосуточно, - объявила следственная судья Вита Бортницкая.

Срок содержания под домашним арестом определили до 7 декабря 2021 года включительно.

Как сообщалось, 11 октября следователи вручили Медведчуку ходатайство об аресте с возможным залогом в 1 млрд грн.

Ранее, 8 октября Медведчук получил еще одно подозрение за государственную измену и финансирование терроризма.

Виктор Медведчук домашний арест Печерский суд ОПЗЖ залог

Прокуратура обжалует решение суда, отказавшегося арестовывать мера Одессы Труханова
12 октября 2021, 10:58
Нападение на журналистов "Схем": Суд отправил отстраненного руководителя госбанка под домашний арест
11 октября 2021, 16:42
Суд продлил домашний арест скандальному экс-судье Чаусу
11 октября 2021, 15:21
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua