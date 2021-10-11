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11 жовтня 2021, 13:04 16

Слідчі вручили Медведчуку клопотання про арешт з можливою заставою в 1 млрд грн

11 жовтня 2021, 13:04 16
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Фото: ОПЗЖ
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Народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд гривень

Про це повідомив нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін у Facebook, передає RegioNews.

Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже перебуває під домашнім арештом, його не порушує й за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на тяжчий", - йдеться в повідомленні.

Кузьмін додав, що Медведчук не зможе внести таку велику заставу, адже на нього накладені санкції РНБО.

Нагадаємо, що нардепу Віктору Медведчуку оголошено нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

20 серпня стало відомо, що Офіс генпрокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука.

Відомо, що 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці. 15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.

ДБР залог розслідування ОПЗЖ в'язниця Віктор Медведчук

 
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