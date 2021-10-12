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"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ
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12 жовтня 2021, 09:46 167

"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ

12 жовтня 2021, 09:46 167
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, через високий рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом "помаранчевій" зоні відповідають:

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Херсонська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Через завантаженість ліжок із киснем "помаранчевій” зоні відповідають:

  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область.

Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій” зоні також відповідають:

  • Житомирська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.

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