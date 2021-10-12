"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ
Станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Так, через високий рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом "помаранчевій" зоні відповідають:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Херсонська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Через завантаженість ліжок із киснем "помаранчевій” зоні відповідають:
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область.
Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій” зоні також відповідають:
- Житомирська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.
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