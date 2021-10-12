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12 жовтня 2021, 14:54 15

Порушників карантину фіксуватимуть на камери: пілотний проект запустять у Києві

12 жовтня 2021, 14:54 15
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Фото: з відкритих джерел
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Вже в листопаді у двох найбільших містах запрацюють спецкамери за дотриманням карантину. З'являться такі камери у Києві та Харкові або Дніпрі

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає RegioNews з посиланням на ТСН.uа.

За його словами, йдеться про проведення пілотного дослідження, яке було ініційовано ВООЗ і підтримано МОЗ. Відбуватиметься оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм.

Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять уздовж камери або зони її дії, і скільки з них в масках, скільки дотримуються дистанції", - пояснив він.

"Пілот" планується зробити у двох великих містах - Києві й в Харкові або Дніпрі.

"Ми очікуємо, що цей пілот буде запущено не раніше ніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати через два тижні", - сказав він.

Санлікар наголосив, що за умови використання такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних чи конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис.

На питання, яке покарання чекає порушників, Кузін відповів: "Це пілот з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Але в той же час для людей, які порушують протиепідемічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі України та передбачено покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні".

Нагадаємо, раніше санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів, що в Україні на рівні областей встановлять спеціальні камери у торговельних центрах, які дозволять спостерігати за дотриманням протиепідемічних норм.

карантин МОЗ камери спостерігач Ігор Кузін

 
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