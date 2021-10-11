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11 жовтня 2021, 11:36 856

У МОЗ пояснили, кому медики зобов'язані призначати безкоштовні ПЛР-тести

11 жовтня 2021, 11:36 856
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Фото: з відкритих джерел
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Безкоштовному і обов'язковому тестуванню на COVID-19 зараз підлягають не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. У Міністерстві охорони здоров'я передбачили й інші випадки

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов’язково має призначати:

  • особам із підозрою COVID-19;
  • особам з ознаками інших ГРВІ;
  • особам з ознаками вірусної пневмонії;
  • пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Зазанчається, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що нинішня хвиля коронавірусу почалася раніше, ніж прогнозували в МОЗ. За своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року.

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