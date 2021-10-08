Карантин в Україні: вже у 13 регіонах перевищений показник COVID-захворюваності
Станом на ранок 8 жовтня 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину
Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернівецька.
Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.
Крім того, в деяких з вище вказаних регіонів перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%.
Хоча цей показник не має перевищувати більш як 50%.
Нагадаємо, в Україні за 7 жовтня виявили 16 362 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях.