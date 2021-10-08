Карантин в Україні: вже у 13 регіонах перевищений показник COVID-захворюваності

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Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька.

Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус. Найгірші показники наразі має Луганська область - 742, Чернівецька - 738 та Харківська - 480. Втім, нормою є менше ніж 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, в деяких з вище вказаних регіонів перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичнішою ситуація є в Харківський області 86,6%, Херсонській - 78,7% та Запорізькій - 71,8%.

Хоча цей показник не має перевищувати більш як 50%.

Нагадаємо, в Україні за 7 жовтня виявили 16 362 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях.