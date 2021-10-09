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09 октября 2021, 11:01 49

Почти 16 тысяч: в Украине второй день подряд фиксируют пиковое количество новых COVID-больных

09 октября 2021, 11:01 49
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 8 октября, в Украине обнаружили 15908 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее 

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 571 человека; летальных исходов - 250; выздоровевших - 5 364 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях и в Киеве (863).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 529 913 человек;
  • выздоровело - 2 287 846 человек;
  • летальных исходов - 58 331;
  • проведено ПЦР-тестирований - 13 217 913.

Напомним, Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях. За 6 октября медики обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом.

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