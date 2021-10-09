Почти 16 тысяч: в Украине второй день подряд фиксируют пиковое количество новых COVID-больных
За прошедшие сутки, 8 октября, в Украине обнаружили 15908 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 571 человека; летальных исходов - 250; выздоровевших - 5 364 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях и в Киеве (863).
За сутки протестировано: методом ПЦР - 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 529 913 человек;
- выздоровело - 2 287 846 человек;
- летальных исходов - 58 331;
- проведено ПЦР-тестирований - 13 217 913.
Напомним, Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях. За 6 октября медики обнаружили 15 125 новых больных коронавирусом.