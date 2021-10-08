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COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження
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08 жовтня 2021, 09:12 58

COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження

08 жовтня 2021, 09:12 58
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 7 жовтня виявили 16 362 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) і Донецькій (949) і в Києві (721).

Всього за добу госпіталізували 3526 осіб, 241 хворий помер, одужали 4720 осіб. Серед захворілих за добу - 1553 дітей та 431 медпрацівник.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 53211 осіб, методом ІФА - 10100 осіб, експрес-тестами - 43558 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 514 005 осіб, з них одужали 2 282 482 людини, 58 081 хворий помер.

Нагадаємо, що в Україні за 6 жовтня виявили 15 125 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.

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