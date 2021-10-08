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08 жовтня 2021, 10:20 18

В Україні понад 6 мільйонів людей повністю щепилися від COVID-19

08 жовтня 2021, 10:20 18
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з відкритих джерел
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За минулу добу 7 жовтня 2021 року в Україні 127 685 людей вакциновано проти COVID-19. Таким чином повністю вакциновано 6 мільйонів українців

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зазначається, що одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей.

Протягом доби працювали:

- 936 мобільних бригад,

- 3 050 пунктів щеплення;

- 355 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 430 055 щеплень

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні за 7 жовтня виявили 16 362 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях

вакцина МОЗ COVID-19 вакцинація щеплення

 
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