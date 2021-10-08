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08 октября 2021, 10:20 17

В Украине более 6 миллионов человек полностью привились от COVID-19

08 октября 2021, 10:20 17
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из открытых источников
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За минувшие сутки, 7 октября 2021 года в Украине 127 685 человек вакцинированы против COVID-19. Таким образом, полностью вакцинированы 6 миллионов украинцев

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что одну дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированные - 66 435 человек.

В течение суток работали:

- 936 мобильных бригад,

- 3 050 пунктов прививки;

- 355 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу – 7 421 450 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 430 055 прививок

Напомним, что за минувшие сутки в Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация прививка

 
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