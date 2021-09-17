14:59  17 вересня
До реанімації через COVID-19 потрапив представник Кабміну у Раді
14:49  17 вересня
У школі на Сумщині масово отруїлись учні та вчителі
17:57  17 вересня
В зоні ООС окупанти двічі обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 20:27 369

В ОРДЛО спалах COVID-19, лікарні заповнені майже на 100% - омбудсмен

17 вересня 2021, 20:27 369
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про спалах COVID-19 на непідконтрольній Україні частині Донбасу і додає, що лікарні вщерть заповнені хворими

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Денісової

За її словами, щодня фіксується близько 500-700 випадків COVID-19. Денісова додає, що більшість госпіталізованих пацієнтів не були щеплені від COVID-19.

"Отримала інформацію про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованій території Донецької області. Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року", -зазначила омбудсмен.

Денисова закликала міжнародні гуманітарні організації, які мають доступ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, зосередити увагу на ситуації, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на визначення COVID-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, а також медичними препаратами та засобами особистого захисту.

"Закликаю співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, бути уважними до свого здоров’я та за можливості вакцинуватися на підконтрольній Уряду України території", - наголосила уповноважена.

COVID-19 вакцина вакцинація ОРДЛО Донбас

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram