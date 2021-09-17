В ОРДЛО спалах COVID-19, лікарні заповнені майже на 100% - омбудсмен

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про спалах COVID-19 на непідконтрольній Україні частині Донбасу і додає, що лікарні вщерть заповнені хворими

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Денісової

За її словами, щодня фіксується близько 500-700 випадків COVID-19. Денісова додає, що більшість госпіталізованих пацієнтів не були щеплені від COVID-19.

"Отримала інформацію про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованій території Донецької області. Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року", -зазначила омбудсмен.

Денисова закликала міжнародні гуманітарні організації, які мають доступ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, зосередити увагу на ситуації, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на визначення COVID-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, а також медичними препаратами та засобами особистого захисту.

"Закликаю співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, бути уважними до свого здоров’я та за можливості вакцинуватися на підконтрольній Уряду України території", - наголосила уповноважена.