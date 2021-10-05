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У двох лікарнях Франківщини розгорнули майже 300 ліжок для COVID-хворих
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05 жовтня 2021, 14:46 54

У двох лікарнях Франківщини розгорнули майже 300 ліжок для COVID-хворих

05 жовтня 2021, 14:46 54
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Фото: Рixabay
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На Прикарпатті до переліку лікарень, які прийматимуть хворих на коронавірус, увійшли ще два медзаклади - обласний фтизіопульмонологічний центр та Надвірнянська ЦРЛ. У них розгорнули 282 ліжка

Про це в Івано-Франківську на нараді з головами громад та РДА повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ігор Дмитренко, пише RegioNews.

"За попередній тиждень ми додатково розгорнули 282 ліжка для хворих на коронавірус. Ми розгорнули дві лікарні: обласний фтизіопульмоцентр (центр легеневих захворювань – ред.) та Надвірнянська центральна районна лікарня", - зазначив Дмитренко.

Він зауважив, що наступним закладом, який зможе приймати пацієнтів з коронавірусом, стане Бурштинська міська лікарня.

Наразі в області для COVID-хворих створені 1558 ліжко-місць у 14 лікарнях, їх завантаженість складає 60%.

Нагадаємо, що у Франківську з 21 вересня почали щодня розгортати додаткові COVID-ліжка.

коронавірус карантин Івано-Франківськ Івано-Франківська область лікарня

 
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