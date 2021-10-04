COVID в Україні: за добу виявили 4821 новий випадок зараження

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В Україні за 3 жовтня виявили 4821 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Чернівецькій областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) і Львівській (295) областях і в Києві (169).

Всього за добу госпіталізували 2092 людини, 114 хворих померли, одужали 1116 осіб. Серед захворілих за добу - 448 дітей та 50 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 16 214 осіб, методом ІФА - 2525 осіб, експрес-тестами - 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 460 010 осіб, з них одужали 2 264 523 людини, 56 889 хворих померли.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантин може завершитися навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинується більшість українців.