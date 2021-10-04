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04 жовтня 2021, 08:46 81

COVID в Україні: за добу виявили 4821 новий випадок зараження

04 жовтня 2021, 08:46 81
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 3 жовтня виявили 4821 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Чернівецькій областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) і Львівській (295) областях і в Києві (169).

Всього за добу госпіталізували 2092 людини, 114 хворих померли, одужали 1116 осіб. Серед захворілих за добу - 448 дітей та 50 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 16 214 осіб, методом ІФА - 2525 осіб, експрес-тестами - 11 848 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 460 010 осіб, з них одужали 2 264 523 людини, 56 889 хворих померли.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантин може завершитися навесні 2022 року, якщо до Нового року вакцинується більшість українців.

коронавірус пандемія медики МОЗ ушпиталення

 
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