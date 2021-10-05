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COVID в Украине: за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев заражения
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05 октября 2021, 09:01 41

COVID в Украине: за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев заражения

05 октября 2021, 09:01 41
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 4 октября выявили 9 846 новых заболевших коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Днепропетровской и Харьковской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях и в Киеве (560).

Всего за сутки госпитализировали 1 881 человека, 317 больных умерли, выздоровели 4 229 человек. Среди заболевших за сутки - 918 детей и 207 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 37 080 человек, методом ИФА - 8762 лица, экспресс-тестами - 28 283 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 469 856 человек, из них выздоровели 2 268 752 человека, 57 206 больных умерли.

Напомним, в Украине за 3 октября обнаружили 4821 нового больного коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Черновицкой областях.

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