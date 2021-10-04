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04 жовтня 2021, 12:53 530

Стало відомо, у яких областях України найбільше купляють землю

04 жовтня 2021, 12:53 530
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 4 жовтня в Україні укладено 25 255 земельних угод в рамках ринку землі

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5096 нотаріусів. Всього заяв – 5723, із них погоджено 5061, в черзі на розгляд - 2, відмову отримали 660. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Загалом зафіксовано 62 298 га земель, щодо яких зареєстровано правочини. Найбільше землі продано у Кіровоградській області – 9 294,5 га, на другому місці Харківська область з 7 808,1 га, на третьому Полтавська – 5 461, 3 га. Дніпропетровська область на четвертому місці з 5 271,6.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

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