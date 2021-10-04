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04 октября 2021, 12:53 551

Стало известно, в каких областях Украины больше всего покупают землю

04 октября 2021, 12:53 551
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 4 октября в Украине заключено 25 255 земельных сделок в рамках рынка земли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру подали 5096 нотариусов. Всего заявлений – 5723, из них согласовано 5061, в очереди на рассмотрение - 2, отказ получили 660. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Всего зафиксировано 62 298 га земель, в отношении которых зарегистрированы сделки. Больше всего земли продано в Кировоградской области – 9 294,5 га, на втором месте Харьковская область с 7 808,1 га, на третьем Полтавская – 5 461, 3 га. Днепропетровская область на четвертом месте с 5 271,6.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.

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