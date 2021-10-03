В Україні другий день поспіль змешується кількість нових хворих на COVID-19

з відкритих джерел

В Україні за 2 жовтня виявили 7967 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Дніпропетровській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1 073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536), Чернівецькій (462) областях

Всього за добу госпіталізували 3300 осіб, 126 хворих померли, одужали 1483 особи. Серед захворілих за добу - 822 дітей та 88 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 28940 осіб, методом ІФА - 4574 осіб, експрес-тестами – 20920 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 455 189 осіб, з них одужали 2 263 407 осіб, 56 775 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні за 1 жовтня виявили 11809 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.