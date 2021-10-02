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В Україні зменшилася кількість нових хворих на COVID-19
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02 жовтня 2021, 10:06 150

В Україні зменшилася кількість нових хворих на COVID-19

02 жовтня 2021, 10:06 150
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з відкритих джерел
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В Україні за 1 жовтня виявили 11809 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1 159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965) Одеській (762) Запорізькій (692) областях

Всього за добу госпіталізували 2 692 осіб, 203 хворих померли, одужали 3 469 осіб. Серед захворілих за добу - 1 104 дітей та 235 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 46 962особи, методом ІФА - 11 787 осіб, експрес-тестами - 32 354 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 447 222 осіб, з них одужали 2 261 924 осіб, 56 649 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні за 30 вересня виявили 12 034 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.

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