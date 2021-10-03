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В Украине второй день подряд уменьшается количество новых больных COVID-19
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03 октября 2021, 10:06 70

В Украине второй день подряд уменьшается количество новых больных COVID-19

03 октября 2021, 10:06 70
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из открытых источников
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В Украине за 2 октября обнаружили 7967 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Днепропетровской областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за минувшие сутки больше всего больных зарегистрировано в Харьковской (1 073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536), Черновицкой (462) областях

Всего за сутки госпитализировали 3300 человек, 126 больных скончались, выздоровели 1483 человека. Среди заболевших за сутки - 822 детей и 88 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 28940 лиц, методом ИФА - 4574 лиц, экспресс-тестами – 20920 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 455 189 человек, из них выздоровели 2 263 407 человек, 56 775 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 1 октября обнаружили 11809 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.

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