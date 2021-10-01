COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження

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В Україні за 30 вересня виявили 12 034 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1 225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) і Дніпропетровській (725) областях і в Києві (599).

Всього за добу госпіталізували 2 637 осіб, 172 хворих померли, одужали 3 264 осіб. Серед захворілих за добу - 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 89 002 особи, методом ІФА - 10 265 осіб, експрес-тестами - 33 178 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 435 413 осіб, з них одужали 2 258 455 осіб, 56 446 хворих померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус: зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 в опорних лікарнях міста.