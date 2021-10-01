08:42  01 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження
09:49  01 жовтня
В Україні зменшився тариф на електроенергію для населення
08:09  01 жовтня
ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 08:42 6

COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження

01 жовтня 2021, 08:42 6
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 30 вересня виявили 12 034 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, за минулу добу найбільше хворих зареєстровано в Харківській (1 225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) і Дніпропетровській (725) областях і в Києві (599).

Всього за добу госпіталізували 2 637 осіб, 172 хворих померли, одужали 3 264 осіб. Серед захворілих за добу - 1 059 дітей та 248 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 89 002 особи, методом ІФА - 10 265 осіб, експрес-тестами - 33 178 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 435 413 осіб, з них одужали 2 258 455 осіб, 56 446 хворих померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус: зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 в опорних лікарнях міста.

коронавірус хвороба МОЗ медики діти пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram