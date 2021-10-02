В Украине снизилось количество новых больных COVID-19

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В Украине с 1 октября обнаружили 11809 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за минувшие сутки больше всего больных зарегистрировано в Харьковской (1 159), Львовской (1102), Днепропетровской (965) Одесской (762) Запорожской (692) областях

Всего за сутки госпитализировали 2 692 человек, 203 больных скончались, выздоровели 3 469 человек. Среди заболевших за сутки - 1 104 детей и 235 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 46 962 человека, методом ИФА - 11 787 человек, экспресс-тестами - 32 354 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человек, из них выздоровели 2 261 924 человек, 56 649 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 30 сентября обнаружили 12 034 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях