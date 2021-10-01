Ляшко розповів, у яких випадках можлива видача паперових лікарняних

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Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Є чотири випадки, коли будуть ще видаватися і паперові лікарняні. Зокрема, це продовження і закриття листків непрацездатності, які були оформлені до 1 жовтня. Коли відбувається сплив строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку. В таких випадках це буде розглядатися на базі лікарського закладу консультативною комісією, підписуватися безпосередньо керівником закладу. Також коли виникне технічна проблема і впродовж 7 днів не можна буде передати дані з електронної системи охорони здоров’я до ПФУ. Коли застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини на підставі свідоцтва про народження видається довідка за формою 147 о, - сказав Ляшко.

Водночас, як зауважила на брифінгу міністр соціальної політики Марина Лазебна, для нарахування лікарняних виплат особа має бути офіційно працевлаштована і мати мінімальний стаж 3 роки.

Ті люди, які сьогодні офіційно непрацевлаштовані, позбавляються цього права. Коли людина офіційно працює, вона захищена, вона себе страхує від безробіття, хвороби, тоді на себе зобов'язання все це оплачувати бере держава, - наголосила Лазебна.

Як повідомлялося, Україна з 1 жовтня повністю переходить на е-лікарняні: як їх оформити.